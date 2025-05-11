Песков ответил на попытки Запада найти скрытые послания в фильме о Путине

Песков: Запад ищет скрытые послания в фильме о Путине
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Песков заявил, что Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания
Песков заявил, что Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Документальный фильм о 25 годах президентства Владимира Путина привлек внимание Запада, который ищет в нем скрытые послания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними — выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на «России 1». 

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданный Павлом Зарубиным и Саидой Медведевой, посвященный 25-летию первой инаугурации Владимира Путина, стал самым рейтинговым документальным проектом за последние пять лет. Картина вызвала широкий резонанс, в том числе за рубежом. Немецкая газета Bild, в частности, сравнила российского лидера с императором Александром III, обратив внимание на портрет, появившийся в кадре фильма.

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Документальный фильм о 25 годах президентства Владимира Путина привлек внимание Запада, который ищет в нем скрытые послания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними — выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на «России 1».  Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданный Павлом Зарубиным и Саидой Медведевой, посвященный 25-летию первой инаугурации Владимира Путина, стал самым рейтинговым документальным проектом за последние пять лет. Картина вызвала широкий резонанс, в том числе за рубежом. Немецкая газета Bild, в частности, сравнила российского лидера с императором Александром III, обратив внимание на портрет, появившийся в кадре фильма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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