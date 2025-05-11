Песков ответил на попытки Запада найти скрытые послания в фильме о Путине

Документальный фильм о 25 годах президентства Владимира Путина привлек внимание Запада, который ищет в нем скрытые послания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними — выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на «России 1».
Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданный Павлом Зарубиным и Саидой Медведевой, посвященный 25-летию первой инаугурации Владимира Путина, стал самым рейтинговым документальным проектом за последние пять лет. Картина вызвала широкий резонанс, в том числе за рубежом. Немецкая газета Bild, в частности, сравнила российского лидера с императором Александром III, обратив внимание на портрет, появившийся в кадре фильма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.