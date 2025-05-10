Жители ХМАО раскрыли, когда собираются идти в лес за грибами

Югорчане ожидают появления первых грибов в июне, а основной сезон в ХМАО начнется в августе. Прогнозами с URA.RU поделились сами грибники.
«Одними из первых появляются сморчки. В лесах ХМАО их можно найти ориентировочно в начале июня. Первые маслята и сыроежки тоже начинают собирать в июне», — рассказал агентству один из грибников.
А богатый урожай белых грибов, подосиновиков и лисичек появится не раньше августа. «Когда в округе установится теплая погода и начнутся дожди, тогда грибы и начнут активно размножаться. Обычно это происходит в августе. Говорят, идеальная температура воздуха для роста грибов — не ниже +15 и не выше +25 градусов», — добавил другой любитель «тихой охоты».
Ранее URA.RU рассказывало, как не перепутать сморчки со строчками. Один из отличительных внешних признаков — шляпка. На шляпке сморчков можно заметить множество глубоких извилин, а у строчков она волнистая и бугристая.
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