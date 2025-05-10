Пятеро малышей появились на свет в День Победы в курганском роддоме

В праздник в Кургане родились двое мальчиков в роддоме по Советской
новость из сюжетаДень Победы-2025 в Кургане
В День 80-летия Победы в Кургане в родильном доме по Советской появилось на свет пятеро малышей — два мальчика и три девочки. Об этом сообщает Курганская областная больница.
«В День Победы в роддоме Курганской областной больницы родились три очаровательные девочки и два крепких богатыря. Самый сильный малыш — мальчик весом 3 940 граммов и ростом 56 сантиметров», — сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
День Победы в Кургане отметили с размахом. В городе прошли военный парад, «Бессмертный полк», праздничные концерты, а вечером был салют.
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