Ветеран Великой Отечественной рассказал, как рассмешил Путина

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассмешил президента РФ Владимира Путина шуткой о здоровье и деньгах во время беседы после Парада Победы 9 мая. Об этом он рассказал журналисту «России 1».
«[Путин] спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — поделился ветеран. Полковник в отставке Иван Жучков, один из почетных гостей, наблюдал за парадом с главной трибуны вместе с президентом Владимиром Путиным. После завершения мероприятия у ветерана состоялась короткая беседа с главой государства, в ходе которой Жучков ответил на вопрос о самочувствии остроумной шуткой.
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