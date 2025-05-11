Ветеран Великой Отечественной рассказал, как рассмешил Путина

Ветеран Великой Отечественной войны Жучков рассмешил Путина после парада Победы
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Путин рассмеялся после шутки ветерана о здоровье
Путин рассмеялся после шутки ветерана о здоровье Фото:
новость из сюжета
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Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассмешил президента РФ Владимира Путина шуткой о здоровье и деньгах во время беседы после Парада Победы 9 мая. Об этом он рассказал журналисту «России 1».

«[Путин] спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — поделился ветеран. Полковник в отставке Иван Жучков, один из почетных гостей, наблюдал за парадом с главной трибуны вместе с президентом Владимиром Путиным. После завершения мероприятия у ветерана состоялась короткая беседа с главой государства, в ходе которой Жучков ответил на вопрос о самочувствии остроумной шуткой.

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Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассмешил президента РФ Владимира Путина шуткой о здоровье и деньгах во время беседы после Парада Победы 9 мая. Об этом он рассказал журналисту «России 1». «[Путин] спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — поделился ветеран. Полковник в отставке Иван Жучков, один из почетных гостей, наблюдал за парадом с главной трибуны вместе с президентом Владимиром Путиным. После завершения мероприятия у ветерана состоялась короткая беседа с главой государства, в ходе которой Жучков ответил на вопрос о самочувствии остроумной шуткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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