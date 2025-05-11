На месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО бушует пожар: хроника событий

В ЯНАО на месторождении в 160 километрах от Губкинского начался пожар в подсобном помещении. Со временем, огонь перекинулся на скважины, от пламени обрушилась буровая вышка. По сообщениям источников в силовых структурах, пожар до сих пор не потушен, его ликвидируют 86 человек и 23 единицы спецтехники. На основании данных, полученных от источников в силовых структурах, URA.RU воссоздало хронику происшествия.
Техногенный пожар начался в блоке для хранения емкостей
В 23:28 10 мая на месторождении компании «Харампурнефтегаз» начался пожар в блоке для хранения емкостей. Сам блок представлял собой пристройку к буровой вышке.
В 23:30 10 мая от диспетчера получено сообщение о возгорании СИП-панелей из которых состоял каркас сооружения. В самой пристройке хранилось три емкости, одна из которых содержала буровой раствор.
Прибытие пожарных расчетов и оценка происшествия
В 00:05 11 мая на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение частной пожарной охраны Южно-Харампурского месторождения, в количестве трех человек и одной автоцистерны, объявлен ранг пожара 1-БИС. В то же время начался сбор личного состава. На момент прибытия подразделения происходило открытое горение блока емкостей на площади 144 квадратных метра, пожарные сообщили о вероятности распространения огня на буровую модульную установку.
Тушение буровой вышки
В 05:44 11 мая поступила информация о переходе пожара на буровую установку. Происходило горение обшивки из СИП-панелей нижнего яруса буровой установки. Наблюдался незначительный выход попутного газа с воспламенением. Общая площадь пожара (буровая установка и помещения блока емкостей) составляла около 2000 квадратных метров.
К 06:00 на месте пожара находились силы и средства ООО «Харампурнефтегаз» в количестве 21 человека и трех бульдозеров. Руководил тушением пожара замдиректора промысла.
К 10:00 к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения из Губкинского и Тарко-Сале. На подходе подразделения с Харампурского и Комсомольского месторождений.
Эвакуация пострадавших
Вскоре после начала пожара стало известно о трех пострадавших. Для эвакуации вызван борт санитарной авиации.
Вертолет успешно приземлился на безопасной территории. Пострадавшие в тяжелом состоянии погружены в вертолет. В 07.35 бортом санавиации пострадавшие доставлены в ГБУЗ ЯНАО «ЦГБ» Ноябрьска. Имена пострадавших URA.RU раскрыли источники в медицинских кругах.
Горение скважин
По состоянию на 11 часов 11 мая происходило горение двух факелов высотой три метра на площади 40 квадратных метров. Пожарные продолжали работу по рангу пожара 1-БИС. Ввиду сильного ветра, пожарные сообщили об опасности воспламенения соседних двух скважин. Всего на месторождении их четыре.
К 15:00 пожарные по-прежнему сдерживали распространение огня. Горели две скважины, но высота факельных столбов увеличилась до 40 метров в высоту. Из-за сильного ветра стволы на охлаждение не подавались.
По состоянию на 21:00 пожар не потушен, но высоту факелов удалось сбить, она составляет около 25 метров. По сообщению telegram-канала «Baza», обрушилась буровая установка.
Реакция силовиков
По данным пресс-служб окружной прокуратуры и следкома ЯНАО ведомства приступили к проверкам. На место происшествия выехали их представители.
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