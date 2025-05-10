В Перми на улице Уральской появилось новое патриотическое граффити, посвященное трудовому подвигу рабочих Мотовилихинских заводов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Евгений Мальцев в своем Telegram-канале «4етыре слова на стене».
«Граффити-оформление подпорной стены под объектом культурного наследия регионального значения „122-мм пушка А-19, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны“ по улице Уральская, 119. За основу взят федеральный брендбук 80-летия Победы и архивная фотография трудовой доблести заводчан Мотовилихинских заводов», — сообщил Мальцев. Он отметил, что граффити выполнили художники творческого объединения «БИО Арт» по заказу мэрии.
Ранее в Перми в честь 80-летия Победы на Мотовилихинских заводах прошла акция «Бессмертный цех», где работники предприятия почтили память тружеников тыла. В честь Дня Победы прозвучали два орудия Мста-Б произвели девять залпов.
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