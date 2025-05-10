10 мая 2025

В Перми появилось новое патриотическое граффити. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К 80-летию Победы оформили подпорную стену под пушкой на Уральской, 119
К 80-летию Победы оформили подпорную стену под пушкой на Уральской, 119 Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Перми на улице Уральской появилось новое патриотическое граффити, посвященное трудовому подвигу рабочих Мотовилихинских заводов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Евгений Мальцев в своем Telegram-канале «4етыре слова на стене».

«Граффити-оформление подпорной стены под объектом культурного наследия регионального значения „122-мм пушка А-19, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны“ по улице Уральская, 119. За основу взят федеральный брендбук 80-летия Победы и архивная фотография трудовой доблести заводчан Мотовилихинских заводов», — сообщил Мальцев. Он отметил, что граффити выполнили художники творческого объединения «БИО Арт» по заказу мэрии. 

Ранее в Перми в честь 80-летия Победы на Мотовилихинских заводах прошла акция «Бессмертный цех», где работники предприятия почтили память тружеников тыла. В честь Дня Победы прозвучали два орудия Мста-Б произвели девять залпов.

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В Перми на улице Уральской появилось новое патриотическое граффити, посвященное трудовому подвигу рабочих Мотовилихинских заводов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Евгений Мальцев в своем Telegram-канале «4етыре слова на стене». «Граффити-оформление подпорной стены под объектом культурного наследия регионального значения „122-мм пушка А-19, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны“ по улице Уральская, 119. За основу взят федеральный брендбук 80-летия Победы и архивная фотография трудовой доблести заводчан Мотовилихинских заводов», — сообщил Мальцев. Он отметил, что граффити выполнили художники творческого объединения «БИО Арт» по заказу мэрии.  Ранее в Перми в честь 80-летия Победы на Мотовилихинских заводах прошла акция «Бессмертный цех», где работники предприятия почтили память тружеников тыла. В честь Дня Победы прозвучали два орудия Мста-Б произвели девять залпов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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