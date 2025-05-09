В Перми на 9 мая состоялось шествие «Бессмертного цеха». Акция посвящена рабочим и инженерам «Мотовилихинских заводов». Внутри предприятия более 450 работников прошли с портретами тыловиков в память о тех, кто трудился в войну и ковал победу в тылу. В честь 80-летия Победы также произвели выстрелы из артиллерийских орудий.
«Выстрелы в честь Дня Победы прозвучали на „Мотовилихинских заводах“ в Перми. Два орудия Мста-Б произвели девять залпов в честь 9 Мая», — пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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