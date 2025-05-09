На пермском оборонном заводе выстрелили в честь Дня Победы. Видео

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Два орудия Мста-Б произвели девять залпов в честь 9 Мая
Два орудия Мста-Б произвели девять залпов в честь 9 Мая Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Перми на 9 мая состоялось шествие «Бессмертного цеха». Акция посвящена рабочим и инженерам «Мотовилихинских заводов». Внутри предприятия более 450 работников прошли с портретами тыловиков в память о тех, кто трудился в войну и ковал победу в тылу. В честь 80-летия Победы также произвели выстрелы из артиллерийских орудий.

«Выстрелы в честь Дня Победы прозвучали на „Мотовилихинских заводах“ в Перми. Два орудия Мста-Б произвели девять залпов в честь 9 Мая», — пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия. 

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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В Перми на 9 мая состоялось шествие «Бессмертного цеха». Акция посвящена рабочим и инженерам «Мотовилихинских заводов». Внутри предприятия более 450 работников прошли с портретами тыловиков в память о тех, кто трудился в войну и ковал победу в тылу. В честь 80-летия Победы также произвели выстрелы из артиллерийских орудий. «Выстрелы в честь Дня Победы прозвучали на „Мотовилихинских заводах“ в Перми. Два орудия Мста-Б произвели девять залпов в честь 9 Мая», — пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия.  URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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