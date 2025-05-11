11 мая 2025

Зеленский после требования Трампа написал о согласии ехать в Турцию 15 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский поедет в Стамбул
Зеленский поедет в Стамбул Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным 15 мая в Турции. Об этом украинский лидер написал после требования американского президента Дональда Трампа поехать в Стамбул.

«Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая. Жду Путина в Турции. Лично», — сказано в публикации telegram-канала Зеленского. 

Перед этим президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что Зеленский должен немедленно согласиться на переговоры с Россией. Президент Путин в ходе пресс-конференции 11 мая высказался относительно завершения трехдневного перемирия в зоне проведения СВО, а также прокомментировал перспективу возобновления мирных переговоров с Украиной. Таковые могут пройти в Стамбуле 15 мая. Путин предложил прямой диалог с Киевом без предварительных условий.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным 15 мая в Турции. Об этом украинский лидер написал после требования американского президента Дональда Трампа поехать в Стамбул. «Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая. Жду Путина в Турции. Лично», — сказано в публикации telegram-канала Зеленского.  Перед этим президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что Зеленский должен немедленно согласиться на переговоры с Россией.  Президент Путин в ходе пресс-конференции 11 мая высказался относительно завершения трехдневного перемирия в зоне проведения СВО, а также прокомментировал перспективу возобновления мирных переговоров с Украиной. Таковые могут пройти в Стамбуле 15 мая. Путин предложил прямой диалог с Киевом без предварительных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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