11 мая 2025

Для тушения скважин на месторождении в ЯНАО потребовалась техника из ХМАО

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Автомобиль газоводяного тушения вызвали из ХМАО для ликвидации возгорания в ЯНАО (фото из архива)
Автомобиль газоводяного тушения вызвали из ХМАО для ликвидации возгорания в ЯНАО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Пожар на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО

Для тушения скважин на месторождении «Харампурнефтегаз» в 160 километрах от Губкинского потребовалась спецтехника из ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«В 19:00 11 мая из Пойковского Нефтеюганского района ХМАО к месту пожара убыл автомобиль газоводяного тушения, расстояние до места пожара 750 километров. Ориентировочное время в пути 17 часов», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Ожидается, что спецтранспорт прибудет днем 12 мая. Сейчас работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта.

Ранее URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Пожар на месторождении в ЯНАО начался поздним вечером 10 мая. Погибших нет, но три человека в тяжелом состоянии доставлены в ЦГБ Ноябрьска, их имена известны агентству. Следователи окружного СУ СКР и прокуратура округа проводят проверки. О том, как развивались события — в материале URA.RU.

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Для тушения скважин на месторождении «Харампурнефтегаз» в 160 километрах от Губкинского потребовалась спецтехника из ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «В 19:00 11 мая из Пойковского Нефтеюганского района ХМАО к месту пожара убыл автомобиль газоводяного тушения, расстояние до места пожара 750 километров. Ориентировочное время в пути 17 часов», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Ожидается, что спецтранспорт прибудет днем 12 мая. Сейчас работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта. Ранее URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Пожар на месторождении в ЯНАО начался поздним вечером 10 мая. Погибших нет, но три человека в тяжелом состоянии доставлены в ЦГБ Ноябрьска, их имена известны агентству. Следователи окружного СУ СКР и прокуратура округа проводят проверки. О том, как развивались события — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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