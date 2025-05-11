Для тушения скважин на месторождении в ЯНАО потребовалась техника из ХМАО

Для тушения скважин на месторождении «Харампурнефтегаз» в 160 километрах от Губкинского потребовалась спецтехника из ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«В 19:00 11 мая из Пойковского Нефтеюганского района ХМАО к месту пожара убыл автомобиль газоводяного тушения, расстояние до места пожара 750 километров. Ориентировочное время в пути 17 часов», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Ожидается, что спецтранспорт прибудет днем 12 мая. Сейчас работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта.
Ранее URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Пожар на месторождении в ЯНАО начался поздним вечером 10 мая. Погибших нет, но три человека в тяжелом состоянии доставлены в ЦГБ Ноябрьска, их имена известны агентству. Следователи окружного СУ СКР и прокуратура округа проводят проверки. О том, как развивались события — в материале URA.RU.
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