Из-за пожара на месторождении ЯНАО возбуждено уголовное дело

В ЯНАО из-за пожара на месторождении «Харапурнефтегаза» возбуждено уголовное дело по признакам статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.
«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ… Работниками предприятий „Харампурнефтегаз“, „Везерфорд“ и „Беларуснефть Сибирь“ выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины», — написано в telegram-канале ведомства.
Травмы, которые получили ямальцы расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью. Сотрудники СК ЯНАО уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы. Также с предприятия изъята документация.
Вечером 10 мая на месторождении «Харапурнефтегаза» в ЯНАО произошел крупный пожар, на котором пострадали три человека. В результате пожара обрушилась одна из буровых вышек. Возгорание до сих пор не удалось полностью ликвидировать — на месте продолжают гореть два факела высотой около 25 метров. Трое пострадавших эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все они госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. В СУ СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка. Также к расследованию подключилась прокуратура.
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