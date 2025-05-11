11 мая 2025
10 мая 2025
09 мая 2025

Из-за пожара на месторождении ЯНАО возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК ЯНАО с предприятия изъята документация
СК ЯНАО с предприятия изъята документация Фото:
новость из сюжета
Пожар на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО

В ЯНАО из-за пожара на месторождении «Харапурнефтегаза» возбуждено уголовное дело по признакам статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ… Работниками предприятий „Харампурнефтегаз“, „Везерфорд“ и „Беларуснефть Сибирь“ выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины», — написано в telegram-канале ведомства.

Травмы, которые получили ямальцы расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью. Сотрудники СК ЯНАО уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы. Также с предприятия изъята документация.

Вечером 10 мая на месторождении «Харапурнефтегаза» в ЯНАО произошел крупный пожар, на котором пострадали три человека. В результате пожара обрушилась одна из буровых вышек. Возгорание до сих пор не удалось полностью ликвидировать — на месте продолжают гореть два факела высотой около 25 метров. Трое пострадавших эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все они госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. В СУ СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка. Также к расследованию подключилась прокуратура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО из-за пожара на месторождении «Харапурнефтегаза» возбуждено уголовное дело по признакам статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. «Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ… Работниками предприятий „Харампурнефтегаз“, „Везерфорд“ и „Беларуснефть Сибирь“ выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины», — написано в telegram-канале ведомства. Травмы, которые получили ямальцы расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью. Сотрудники СК ЯНАО уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы. Также с предприятия изъята документация. Вечером 10 мая на месторождении «Харапурнефтегаза» в ЯНАО произошел крупный пожар, на котором пострадали три человека. В результате пожара обрушилась одна из буровых вышек. Возгорание до сих пор не удалось полностью ликвидировать — на месте продолжают гореть два факела высотой около 25 метров. Трое пострадавших эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все они госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. В СУ СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка. Также к расследованию подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...