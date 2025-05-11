Российские военные технически перевооружаются, динамично адаптируясь в процессе противостояния с Украиной. В частности, это касается использования БПЛА, где на каждую инновацию Киева Москва готовит мощный ответ. Об этом пишут западные СМИ.
«Мы склонны сначала вводить новшества. Но когда мы создаем что-то новое, РФ быстро придумывает ответ. Одной из наиболее успешных недавних российских инноваций стало использование оптоволоконных беспилотников», — цитирует директора одного из крупнейших производителей дронов на Украине британская газета Financial Times.
По сведениям издания, это дроны, которые невозможно заглушить, поскольку для связи они используют кабель толщиной с человеческий волос, а не радиосигнал. Из-за этого украинские специалисты вынуждены искать новые способы противодействия подобным аппаратам.
Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям британских обозревателей, Россия обогнала натовский альянс в гонке за перевооружением. В ряде иностранных государств уже признали, что РФ одержала досрочную победу в спецоперации.
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