11 мая 2025

Полиция Латвии возбудила десятки уголовных дел из-за празднования 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция в Латвии возбуждает дела за празднование Дня Победы
Полиция в Латвии возбуждает дела за празднование Дня Победы Фото:

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на государственную полицию страны. Ведомство уточняет, что количество начатых процессов может увеличиться.

«В связи с 9 Мая в Латвии госполиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек... Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете», — говорится в сообщении ведомства.

Замначальника государственной полиции пояснил, что основная часть дел связана с использованием запрещенной в стране символики, в частности, георгиевских лент на букетах и значках. Часть дел также с воспроизведением советских песен в общественных местах.

В Латвии граждане начали получать административные штрафы за размещение поздравительных сообщений, посвященных 9 Мая, в социальных сетях. Ограничения распространились также на тех пользователей, которые выражали одобрение подобным публикациям посредством отметок «нравится». Как отмечают источники, к ответственности привлекаются лица, разместившие поздравительные посты или выразившие поддержку таким материалам. Власти отказались раскрывать данные о числе привлеченных лиц и размерах наложенных штрафов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на государственную полицию страны. Ведомство уточняет, что количество начатых процессов может увеличиться. «В связи с 9 Мая в Латвии госполиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек... Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете», — говорится в сообщении ведомства. Замначальника государственной полиции пояснил, что основная часть дел связана с использованием запрещенной в стране символики, в частности, георгиевских лент на букетах и значках. Часть дел также с воспроизведением советских песен в общественных местах. В Латвии граждане начали получать административные штрафы за размещение поздравительных сообщений, посвященных 9 Мая, в социальных сетях. Ограничения распространились также на тех пользователей, которые выражали одобрение подобным публикациям посредством отметок «нравится». Как отмечают источники, к ответственности привлекаются лица, разместившие поздравительные посты или выразившие поддержку таким материалам. Власти отказались раскрывать данные о числе привлеченных лиц и размерах наложенных штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...