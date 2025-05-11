Полиция Латвии возбудила десятки уголовных дел из-за празднования 9 Мая

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на государственную полицию страны. Ведомство уточняет, что количество начатых процессов может увеличиться.
«В связи с 9 Мая в Латвии госполиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек... Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете», — говорится в сообщении ведомства.
Замначальника государственной полиции пояснил, что основная часть дел связана с использованием запрещенной в стране символики, в частности, георгиевских лент на букетах и значках. Часть дел также с воспроизведением советских песен в общественных местах.
В Латвии граждане начали получать административные штрафы за размещение поздравительных сообщений, посвященных 9 Мая, в социальных сетях. Ограничения распространились также на тех пользователей, которые выражали одобрение подобным публикациям посредством отметок «нравится». Как отмечают источники, к ответственности привлекаются лица, разместившие поздравительные посты или выразившие поддержку таким материалам. Власти отказались раскрывать данные о числе привлеченных лиц и размерах наложенных штрафов.
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