Директор Санина: следующие длинные выходные ждут россиян уже в июне

В июне 2024 года россиян ждут длинные выходные в честь празднования Дня России. Отдых продлится четыре дня, с 12 по 15 июня. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства страны», — пояснила Санина, передает РИА Новости. Также она отметила, что следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 июня, при этом рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.
День России был учрежден постановлением Верховного Совета Российской Федерации в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете страны. В 1994 году праздник получил государственный статус, а современное название приобрел в 2002 году.
Ранее URA.RU рассказывало, как россияне могут увеличить длительность своего отпуска. Так, если сотрудник заболевает во время ежегодного отпуска, работодатель обязан компенсировать совпавшие с этим периодом дни отпуска, рассказала Ольга Борисова, руководитель отдела кадров компании «РосКо — Консалтинг и аудит». В ряде случаев, например, при привлечении работника к военным сборам или участии в проведении избирательных кампаний, предоставляются дополнительные дни отдыха. О любых изменениях в графике отпуска необходимо заранее извещать работодателя, а при необходимости подтверждать уважительные причины документами, подчеркнула Борисова. Это позволяет перенести отпускные дни без утраты права на отдых.
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