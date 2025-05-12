Карасин: Киев предпочел ультиматумы поиску решений конфликта с Россией

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Украинские власти сопротивляются прямым переговорам с Москвой
Украинские власти сопротивляются прямым переговорам с Москвой Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Киев в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах предпочитает выдвигать ультиматумы, а не искать приемлемые решения. Об этом заявил СМИ председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Первые отклики Киева на инициативу Москвы говорят о нежелании украинской стороны вести спокойный и деловой диалог. Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться», — заявил Карасин. Его слова приводит газета «Известия».

Дипломат подчеркнул, что несмотря на заявления западных стран о новых санкциях против России, их реальная эффективность вызывает сомнения. По мнению сенатора, Запад осознает невозможность полной изоляции РФ на международной арене и продолжает искать способы давления на Москву через Киев.

Ранее Путин предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, обозначив два возможных варианта развития событий: перемирие или переговоры, ведущие к миру. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что в последние дни центр принятия ключевых решений по украинскому вопросу сместился в Москву, а ведущая роль в урегулировании ситуации остается за Россией.

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Киев в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах предпочитает выдвигать ультиматумы, а не искать приемлемые решения. Об этом заявил СМИ председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Первые отклики Киева на инициативу Москвы говорят о нежелании украинской стороны вести спокойный и деловой диалог. Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться», — заявил Карасин. Его слова приводит газета «Известия». Дипломат подчеркнул, что несмотря на заявления западных стран о новых санкциях против России, их реальная эффективность вызывает сомнения. По мнению сенатора, Запад осознает невозможность полной изоляции РФ на международной арене и продолжает искать способы давления на Москву через Киев. Ранее Путин предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, обозначив два возможных варианта развития событий: перемирие или переговоры, ведущие к миру. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что в последние дни центр принятия ключевых решений по украинскому вопросу сместился в Москву, а ведущая роль в урегулировании ситуации остается за Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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