РИАН: рядом с границей Курской области тлеет множество тел солдат ВСУ

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В лесопосадках рядом с границей найдены тела солдат ВСУ
В лесопосадках рядом с границей найдены тела солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На границе Курской области остаются тела погибших украинских военнослужащих. Они находятся там после боев с российскими десантниками, пишут СМИ. 

«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что украинские военные были уничтожены в боестолкновении с российскими десантниками.

11 мая командир разведроты «Гром» сообщил о попытках украинских войск приблизиться к границе, но атаки были отражены. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Минобороны, ВСУ нарушили его более 14 тысяч раз, совершив пять попыток прорыва и 37 атак, все они также были отбиты.

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На границе Курской области остаются тела погибших украинских военнослужащих. Они находятся там после боев с российскими десантниками, пишут СМИ.  «Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что украинские военные были уничтожены в боестолкновении с российскими десантниками. 11 мая командир разведроты «Гром» сообщил о попытках украинских войск приблизиться к границе, но атаки были отражены. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Минобороны, ВСУ нарушили его более 14 тысяч раз, совершив пять попыток прорыва и 37 атак, все они также были отбиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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