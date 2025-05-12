На границе Курской области остаются тела погибших украинских военнослужащих. Они находятся там после боев с российскими десантниками, пишут СМИ.
«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что украинские военные были уничтожены в боестолкновении с российскими десантниками.
11 мая командир разведроты «Гром» сообщил о попытках украинских войск приблизиться к границе, но атаки были отражены. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Минобороны, ВСУ нарушили его более 14 тысяч раз, совершив пять попыток прорыва и 37 атак, все они также были отбиты.
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