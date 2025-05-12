Преподавателя университета отправили в колонию за написание дипломов

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 38-летней преподавательнице, признанной виновной в получении взяток от студентов. По данным следствия, она получила 180 тысяч рублей за написание выпускных работ, положительные отзывы и допуск к защите, сообщает прокуратура.
"Преподаватель одного из высших учебных заведений г. Хабаровска получила от трех студентов 180 тыс. рублей в качестве взяток", — пишет telegram-канал дальневосточной транспортной прокуратуры. Преподавательница приговорена к 4,5 годам колонии общего режима, но исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.
Суд также запретил ей заниматься преподавательской деятельностью на 4,5 года. Полученные взятки конфискованы в доход государства.
29 января суд приговорил другого хабаровского преподавателя к 12 годам строгого режима за получение взяток от студентов. Помимо тюремного срока фигурант должен выплатить штраф 2,7 млн рублей. Он также лишен права занимать ответственные должности на 4 года, сообщает МК.
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