В Кургане брат не пустил сестру в их общую квартиру: вмешались судебные приставы

Судебные приставы Кургана помогли разрешить семейный конфликт между братом и сестрой. Они не поделили между собой родительскую квартиру. После того как женщина перевезла пожилого отца к себе для ухода за ним, ее брат перекрыл ей доступ в общее жилье. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.
Женщина смогла попасть в свою долю недвижимости после вмешательства сотрудников ведомства. «Суд встал на сторону гражданки и обязал ее брата передать ключи от общей квартиры и не препятствовать в пользовании жильем», — сообщили в ведомстве. Однако мужчина отказывался добровольно исполнять решение суда, после чего судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Из-за штрафа мужчина выплатил сбор и передал ключи сестре, восстановив тем самым ее права на пользование квартирой.
Ранее URA.RU сообщало, что цены на курганские вторичные квартиры начали снижаться. Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,6% — до 4 252 679 рублей.
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