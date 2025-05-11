11 мая 2025
10 мая 2025

В Кургане брат не пустил сестру в их общую квартиру: вмешались судебные приставы

Курганские судебные приставы помогли женщине вернуть свою квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Брат и сестра не поделили между собой родительскую квартиру (архивное фото)
Брат и сестра не поделили между собой родительскую квартиру (архивное фото) Фото:

Судебные приставы Кургана помогли разрешить семейный конфликт между братом и сестрой. Они не поделили между собой родительскую квартиру. После того как женщина перевезла пожилого отца к себе для ухода за ним, ее брат перекрыл ей доступ в общее жилье. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.

Женщина смогла попасть в свою долю недвижимости после вмешательства сотрудников ведомства. «Суд встал на сторону гражданки и обязал ее брата передать ключи от общей квартиры и не препятствовать в пользовании жильем», — сообщили в ведомстве. Однако мужчина отказывался добровольно исполнять решение суда, после чего судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Из-за штрафа мужчина выплатил сбор и передал ключи сестре, восстановив тем самым ее права на пользование квартирой.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на курганские вторичные квартиры начали снижаться. Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,6% — до 4 252 679 рублей.

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Судебные приставы Кургана помогли разрешить семейный конфликт между братом и сестрой. Они не поделили между собой родительскую квартиру. После того как женщина перевезла пожилого отца к себе для ухода за ним, ее брат перекрыл ей доступ в общее жилье. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области. Женщина смогла попасть в свою долю недвижимости после вмешательства сотрудников ведомства. «Суд встал на сторону гражданки и обязал ее брата передать ключи от общей квартиры и не препятствовать в пользовании жильем», — сообщили в ведомстве. Однако мужчина отказывался добровольно исполнять решение суда, после чего судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Из-за штрафа мужчина выплатил сбор и передал ключи сестре, восстановив тем самым ее права на пользование квартирой. Ранее URA.RU сообщало, что цены на курганские вторичные квартиры начали снижаться. Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,6% — до 4 252 679 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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