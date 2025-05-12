Трамп попытался оправдаться за подарок дорого самолета от Катара

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с получением американским Министерством обороны реактивного самолета Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов в качестве подарка от королевской семьи Катара. В своем заявлении Трамп подчеркнул, что сделка носит абсолютно прозрачный и публичный характер.
«Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Boeing 747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки» — заявил Трамп. Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам бывшего президента, несмотря на явные преимущества подобной сделки для американских налогоплательщиков, представители Демократической партии выступают против такого решения и требуют полной оплаты самолета. За это Трамп назвал демократов «лузерами мирового класса».
Ранее телеканал ABC News сообщил, что администрация Трампа планирует принять в дар от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 в эксклюзивной комплектации. Согласно информации источников, этот воздушный лайнер может быть использован Трампом в качестве нового президентского борта на протяжении всего срока его пребывания на посту главы государства.
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