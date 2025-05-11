В Екатеринбурге арестовали полицейских, крышевавших золотодобытчиков

Полицейский из Невьянска Храмков попал под стражу по делу о драгметаллах

12 мая 2025 в 10:35 Размер текста - 17 +

Офицер будет под арестом до 5 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге арестовали начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) ОМВД Невьянска (Свердловская область) Алексея Храмкова и его подчиненного Кирилла Бычкова, которых подозревают в крышевании золотодобытчиков. Об этом URA.RU рассказали в Ленинском райсуде. «Храмкову и Бычкову вменяют п. „а“, „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки). 8 мая им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля», — сообщили в суде. По данным URA.RU, офицеров задержали 5 или 6 мая. Предположительно, операцию по их поимке провели сотрудники ФСБ из Нижнего Тагила. Храмков с подельником, по словам источника, якобы обязал бизнесменов, которые занимаются золотодобычей, договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестовали начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) ОМВД Невьянска (Свердловская область) Алексея Храмкова и его подчиненного Кирилла Бычкова, которых подозревают в крышевании золотодобытчиков. Об этом URA.RU рассказали в Ленинском райсуде. «Храмкову и Бычкову вменяют п. „а“, „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки). 8 мая им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля», — сообщили в суде. По данным URA.RU, офицеров задержали 5 или 6 мая. Предположительно, операцию по их поимке провели сотрудники ФСБ из Нижнего Тагила. Храмков с подельником, по словам источника, якобы обязал бизнесменов, которые занимаются золотодобычей, договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов.