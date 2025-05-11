11 мая 2025

Стало известно, кто открыл стрельбу из автомата в жилом квартале Екатеринбурга. Видео

Полиция объявила в розыск свердловчанина, открывшего стрельбу возле высотки
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел ночью 11 мая (архивное фото) Фото:

Стрельбу у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8 ночью открыл житель Новоуральска, который гостил у своего друга. Силовики объявили его в розыск, сказал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Мужчина открыл стрельбу ночью 11 мая. Он попал на камеру домофона, благодаря этого полицейские смогли установить его личность. По словам Горелых, свердловчанин гостил у ранее судимого пенсионера.

«В тот вечер друзья крепко выпили. В финале фуршета они решили устроить „фейерверк“, что и видно из ролика. Из жилища, где [стрелявший] распивал спиртное, он спешно ретировался и сейчас разыскивается сыщиками уголовного розыска», — отметил Валерий Горелых.

По его словам, оружие оказалось не боевым. Силовики изъяли его в качестве вещественного доказательства и приобщили к материалам проверки, как и гильзы.

«Стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — заключил Горелых.

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Стрельбу у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8 ночью открыл житель Новоуральска, который гостил у своего друга. Силовики объявили его в розыск, сказал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. Мужчина открыл стрельбу ночью 11 мая. Он попал на камеру домофона, благодаря этого полицейские смогли установить его личность. По словам Горелых, свердловчанин гостил у ранее судимого пенсионера. «В тот вечер друзья крепко выпили. В финале фуршета они решили устроить „фейерверк“, что и видно из ролика. Из жилища, где [стрелявший] распивал спиртное, он спешно ретировался и сейчас разыскивается сыщиками уголовного розыска», — отметил Валерий Горелых. По его словам, оружие оказалось не боевым. Силовики изъяли его в качестве вещественного доказательства и приобщили к материалам проверки, как и гильзы. «Стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — заключил Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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