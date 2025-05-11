Стрельбу у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8 ночью открыл житель Новоуральска, который гостил у своего друга. Силовики объявили его в розыск, сказал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.
Мужчина открыл стрельбу ночью 11 мая. Он попал на камеру домофона, благодаря этого полицейские смогли установить его личность. По словам Горелых, свердловчанин гостил у ранее судимого пенсионера.
«В тот вечер друзья крепко выпили. В финале фуршета они решили устроить „фейерверк“, что и видно из ролика. Из жилища, где [стрелявший] распивал спиртное, он спешно ретировался и сейчас разыскивается сыщиками уголовного розыска», — отметил Валерий Горелых.
По его словам, оружие оказалось не боевым. Силовики изъяли его в качестве вещественного доказательства и приобщили к материалам проверки, как и гильзы.
«Стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — заключил Горелых.
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