Полиция объявила в розыск свердловчанина, открывшего стрельбу возле высотки

Инцидент произошел ночью 11 мая (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Стрельбу у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8 ночью открыл житель Новоуральска, который гостил у своего друга. Силовики объявили его в розыск, сказал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Мужчина открыл стрельбу ночью 11 мая. Он попал на камеру домофона, благодаря этого полицейские смогли установить его личность. По словам Горелых, свердловчанин гостил у ранее судимого пенсионера.

«В тот вечер друзья крепко выпили. В финале фуршета они решили устроить „фейерверк“, что и видно из ролика. Из жилища, где [стрелявший] распивал спиртное, он спешно ретировался и сейчас разыскивается сыщиками уголовного розыска», — отметил Валерий Горелых.

По его словам, оружие оказалось не боевым. Силовики изъяли его в качестве вещественного доказательства и приобщили к материалам проверки, как и гильзы.

«Стрельба велась из охолощенного светошумового АК-74. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — заключил Горелых.