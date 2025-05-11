Курган выбирает мэра: как пройдет тайное голосование и борьба за пост градоначальника

Власти Кургана готовятся к проведению финального этапа выборов главы города. После работы с формальностями чиновникам осталось только собрать депутатов думы на заседание. URA.RU рассказывает, как проходят выборы нового градоначальника в Кургане, которого нет с 10 января 2024 года.
«Финалом считается заседание депутатов городской думы. Там политики собираются на тайное голосование за прошедших на последний этап кандидатов. Важно отметить, что сам этап является открытым для слушателей и СМИ. Закрытая информация только сами голоса курганских депутатов. Победителем считается тот кандидат, кто набрал две трети от присутствующих», — говорят URA.RU источники из политических кругов Кургана.
Само тайное голосование проходит следующим образом:
- Для организации и подсчета голосов дума открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа депутатов, не участвующих в голосовании по рассматриваемым кандидатурам. Комиссия подготавливает бюллетени, устанавливает время и место голосования. В свою очередь председатель комиссии предъявляет пустую урну и опечатывает ее перед началом голосования.
- Далее каждый депутат получает один бюллетень, который после голосования лично опускает в урну. Испорченные бюллетени заменяются по требованию. После завершения голосования комиссия вскрывает урну, подсчитывает голоса, определяет недействительные бюллетени и оформляет протокол, который подписывается всеми членами комиссии и передается в городскую думу. Все бюллетени и протоколы хранятся до окончания созыва депутатского корпуса.
- По срокам. На случай, если никого не выберут или кандидат не наберет две трети голосов, то думе дается вторая попытка. Провести повторные выборы они должны в течение 30 дней.
Ранее конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету за более чем год без мэра. В финал прошли временный градоначальник Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. После нескольких переносов было решено провести заседание депутатов городской думы 14 мая.
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