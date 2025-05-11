11 мая 2025

Курган выбирает мэра: как пройдет тайное голосование и борьба за пост градоначальника

Власти Кургана готовятся к финалу выборов нового главы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские депутаты выберут нового мэра тайным голосованием
Курганские депутаты выберут нового мэра тайным голосованием Фото:
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Конкурс на пост мэра Кургана

Власти Кургана готовятся к проведению финального этапа выборов главы города. После работы с формальностями чиновникам осталось только собрать депутатов думы на заседание. URA.RU рассказывает, как проходят выборы нового градоначальника в Кургане, которого нет с 10 января 2024 года. 

«Финалом считается заседание депутатов городской думы. Там политики собираются на тайное голосование за прошедших на последний этап кандидатов. Важно отметить, что сам этап является открытым для слушателей и СМИ. Закрытая информация только сами голоса курганских депутатов. Победителем считается тот кандидат, кто набрал две трети от присутствующих», — говорят URA.RU источники из политических кругов Кургана. 

Само тайное голосование проходит следующим образом:

  1. Для организации и подсчета голосов дума открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа депутатов, не участвующих в голосовании по рассматриваемым кандидатурам. Комиссия подготавливает бюллетени, устанавливает время и место голосования. В свою очередь председатель комиссии предъявляет пустую урну и опечатывает ее перед началом голосования.
  2. Далее каждый депутат получает один бюллетень, который после голосования лично опускает в урну. Испорченные бюллетени заменяются по требованию. После завершения голосования комиссия вскрывает урну, подсчитывает голоса, определяет недействительные бюллетени и оформляет протокол, который подписывается всеми членами комиссии и передается в городскую думу. Все бюллетени и протоколы хранятся до окончания созыва депутатского корпуса.
  3. По срокам. На случай, если никого не выберут или кандидат не наберет две трети голосов, то думе дается вторая попытка. Провести повторные выборы они должны в течение 30 дней. 

Ранее конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету за более чем год без мэра. В финал прошли временный градоначальник Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. После нескольких переносов было решено провести заседание депутатов городской думы 14 мая. 

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Власти Кургана готовятся к проведению финального этапа выборов главы города. После работы с формальностями чиновникам осталось только собрать депутатов думы на заседание. URA.RU рассказывает, как проходят выборы нового градоначальника в Кургане, которого нет с 10 января 2024 года.  «Финалом считается заседание депутатов городской думы. Там политики собираются на тайное голосование за прошедших на последний этап кандидатов. Важно отметить, что сам этап является открытым для слушателей и СМИ. Закрытая информация только сами голоса курганских депутатов. Победителем считается тот кандидат, кто набрал две трети от присутствующих», — говорят URA.RU источники из политических кругов Кургана.  Само тайное голосование проходит следующим образом: Ранее конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету за более чем год без мэра. В финал прошли временный градоначальник Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. После нескольких переносов было решено провести заседание депутатов городской думы 14 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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