Правительство продлило отсрочку по уплате налогов в Курской области

Правительство России продлило на один год отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для бизнеса, работающего на отдельных территориях Курской области. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области и расширило параметры этой меры поддержки», — заявлено на сайте кабмина. Мера поддержки распространяется на предпринимателей и организации, ведущих деятельность на приграничных территориях российского региона, а также в районах, где введен режим контртеррористической операции и принято решение об отселении жителей.
Кроме того, отсрочка теперь действует и для обособленных подразделений таких организаций, а также для предприятий и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с сельским хозяйством. «Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года — равными частями ежемесячно», — говорится в сообщении правительства.
В кабмине пояснили, что данная мера позволит предпринимателям увеличить объем оборотных средств и направить их, в том числе, на выплату заработной платы сотрудникам, приобретение сырья и оборудования. Поддержка бизнеса в сложных условиях остается приоритетом для государственных органов.
Ранее Правительство помогло организациям и предпринимателям в Краснодарском крае, пострадавшим из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Они также получили отсрочку по уплате ряда налогов.
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