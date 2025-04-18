Правительство освободило часть компаний в Краснодарском крае от уплаты налогов

Правительство России утвердило постановление, согласно которому организации и предприниматели в Краснодарском крае, пострадавшие из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе, получили отсрочку по уплате ряда налогов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
«Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов», — заявлено в сообщении на сайте правительства. Постановление уже подписано.
В соответствии с постановлением, отсрочка распространяется на налог на имущество организаций, земельный налог, а также авансовые платежи по этим налогам и страховые взносы. «Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года включительно», — говорится в сообщении правительства.
Возможностью воспользоваться данной мерой поддержки смогут предприятия, деятельность которых связана с туризмом, санаторно-курортной сферой, культурой, развлечениями, а также парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками. Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществляет ежедневный контроль за ситуацией в районе чрезвычайного происшествия и будет поддерживать данный надзор вплоть до окончательного устранения последствий аварии.
В декабре 2024 года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушения в акватории Черного моря. На борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута. Произошел разлив нефтепродуктов. Для устранения последствий ЧП и координации необходимых работ была сформирована специальная правительственная комиссия.
Ранее на пляжах Анапы были обнаружены новые выбросы мазута. Нефтепродукты заметили на нескольких участках побережья. Однако как заявил заместителя председателя правительства Виталия Савельева, туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае откроется в обычном режиме.
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