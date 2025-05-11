Прокуратура мешает бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву выйти из тюрьмы

УДО для Виктора Контеева обжаловано

Виктор Контеев сейчас находится в колонии Нижнего Тагила Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура внесла представление на решение Тагилстровского райсуда Нижнего Тагила, который удовлетворил условно-досрочное освобождение (УДО) для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного по ряду тяжкий статей УК. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Алексей Зорин, ознакомившийся с материалами представления.

«По мнению сотрудников надзорного ведомства, Виктор Контеев провел маленький срок в местах лишения свободы», — добавил Зорин. За решеткой Контеев находится 13 лет. Неотбытая часть наказания — шесть лет и три месяца. URA.RU обратилось за комментарием в свердловскую прокуратуру. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О том, что Контеев получил УДО, стало известно 25 апреля. Как рассказывал другой адвокат бывшего чиновника Сергей Колосовский, суд учел его положительные характеристики и поощрения от администрации колонии.

Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год.

Супруга Контеева — Лариса — с 2012 года скрывалась от силовиков. 24 марта стало известно об ее аресте. Силовики обвиняют ее в пособничестве во взятке и вымогательстве. По версии следствия, она вместе с мужем вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Сейчас Контеева под домашним арестом.