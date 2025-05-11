11 мая 2025

В Челябинске отправили под суд «решалу» Свиридова по делу дорожной ОПГ

В Челябинске будут судить фигуранта дорожной ОПГ Свиридова
© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Свиридову вменяют мошенничество на сумму более 50 млн рублей
Александру Свиридову вменяют мошенничество на сумму более 50 млн рублей Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

В Центральный райсуд Челябинска направлены материалы по делу о мошенничестве в отношении местного «решалы» Александра Свиридова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сосновского района, обвиняемого ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 20 млн рублей.

Свиридов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в рамках расследования дела дорожной ОПГ, лидером которой являлся гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Предварительно, «решала» выступал в роли посредника при ведении дел. В ходе расследования выяснилось, что в сделках он не участвовал, а лишь присваивал выданные ему деньги. По версии следствия, с апреля 2021 года по май 2022 он похитил у Колозяна более 50 млн рублей.

Всего по делу дорожной ОПГ проходит десяток человек. Среди них работники ООО «УРАЛДОРСТРОЙ», сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и чиновник из Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

https://ps.ura.news/841240 Александру Свиридову вменяют мошенничество на сумму более 50 млн рублей

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В Центральный райсуд Челябинска направлены материалы по делу о мошенничестве в отношении местного «решалы» Александра Свиридова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сосновского района, обвиняемого ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 20 млн рублей. Свиридов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в рамках расследования дела дорожной ОПГ, лидером которой являлся гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Предварительно, «решала» выступал в роли посредника при ведении дел. В ходе расследования выяснилось, что в сделках он не участвовал, а лишь присваивал выданные ему деньги. По версии следствия, с апреля 2021 года по май 2022 он похитил у Колозяна более 50 млн рублей. Всего по делу дорожной ОПГ проходит десяток человек. Среди них работники ООО «УРАЛДОРСТРОЙ», сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» и чиновник из Комитета дорожного хозяйства Челябинска. https://ps.ura.news/841240 Александру Свиридову вменяют мошенничество на сумму более 50 млн рублей
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