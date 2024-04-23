В Челябинске ФСБ задержала «решалу», фигурирующего в деле ОПГ дорожников

24 апреля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

В отношении Александра Свиридова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали Александра Свиридова, известного в бизнес-кругах как «решала», которого направляли на переговоры по важным вопросам. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, вскоре ему должны избрать меру пресечения. «Свиридов был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Предварительно его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он выступал в качестве посредника между дорожниками и правительственными структурами», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на «решалу» вышли при расследовании уголовного дела в отношении ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. На него дали показания другие фигуранты дела. В рамках досудебного соглашения они рассказали силовикам про роль Свиридова в преступной цепочке. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Свиридова меры пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, материалы поступили в суд. Предварительно, заседание назначено на 25 апреля. По времени будет сообщено дополнительно. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Помимо представителей бизнеса, по делу Колозяна проходят и менеджеры правительственных структур. Одним из них является начальник отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, обвиняемый в получении крупных взяток, как от самого Колозяна, так и от его людей. После предъявления обвинений менеджера отправили в СИЗО. Разгром группировки ФСБ начала в середине декабря прошлого года. Тогда были задержаны Колозян, его заместитель Никита Иноземцев, сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После в деле появились новые фигуранты. Одним из них стал сын Колозяна Гарник. Его задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. В настоящее время все участники группировки находятся в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали Александра Свиридова, известного в бизнес-кругах как «решала», которого направляли на переговоры по важным вопросам. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, вскоре ему должны избрать меру пресечения. «Свиридов был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Предварительно его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он выступал в качестве посредника между дорожниками и правительственными структурами», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на «решалу» вышли при расследовании уголовного дела в отношении ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. На него дали показания другие фигуранты дела. В рамках досудебного соглашения они рассказали силовикам про роль Свиридова в преступной цепочке. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Свиридова меры пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, материалы поступили в суд. Предварительно, заседание назначено на 25 апреля. По времени будет сообщено дополнительно. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Помимо представителей бизнеса, по делу Колозяна проходят и менеджеры правительственных структур. Одним из них является начальник отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, обвиняемый в получении крупных взяток, как от самого Колозяна, так и от его людей. После предъявления обвинений менеджера отправили в СИЗО. Разгром группировки ФСБ начала в середине декабря прошлого года. Тогда были задержаны Колозян, его заместитель Никита Иноземцев, сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После в деле появились новые фигуранты. Одним из них стал сын Колозяна Гарник. Его задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. В настоящее время все участники группировки находятся в СИЗО.