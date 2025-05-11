11 мая 2025

Шеф полиции Невьянска попал под удар после скандала с добычей золота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская область. Верхняя Пышма. ОАО "ЕЗ ОЦМ". Екатеринбург, оцм, золото, слиток
Борцы с коррупцией якобы крышевали золотодобытчиков Фото:

Начальник полиции Невьянска Сергей Горбунов, а также его заместитель Михаил Филиппов попали под удар после задержания и ареста своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Как сообщалось ранее, двух полицейских подозревают в крышевании черных золотодобытчиков.

«Под следствие могут попасть действующий начальник полиции Горбунов и его зам Филиппов. Нелегальная добыча золота в Невьянске ведется в промышленных масштабах. Крышевание полицией черных старателей приводит к различным правонарушениям с их стороны, расследования которых спускается на тормозах», — высказал мнение собеседник агентства.

Начальник отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) невьянского ОМВД Алексей Храмков и его подчиненный были задержаны неделю назад. В данный момент они под арестом. Борцов с коррупцией подозревают в крышевании золотодобытчиков. Якобы полицейские заставляли старателей договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник полиции Невьянска Сергей Горбунов, а также его заместитель Михаил Филиппов попали под удар после задержания и ареста своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Как сообщалось ранее, двух полицейских подозревают в крышевании черных золотодобытчиков. «Под следствие могут попасть действующий начальник полиции Горбунов и его зам Филиппов. Нелегальная добыча золота в Невьянске ведется в промышленных масштабах. Крышевание полицией черных старателей приводит к различным правонарушениям с их стороны, расследования которых спускается на тормозах», — высказал мнение собеседник агентства. Начальник отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) невьянского ОМВД Алексей Храмков и его подчиненный были задержаны неделю назад. В данный момент они под арестом. Борцов с коррупцией подозревают в крышевании золотодобытчиков. Якобы полицейские заставляли старателей договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...