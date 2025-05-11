Шеф полиции Невьянска попал под удар после скандала с добычей золота

12 мая 2025 в 12:57 Размер текста - 17 +

Борцы с коррупцией якобы крышевали золотодобытчиков Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Начальник полиции Невьянска Сергей Горбунов, а также его заместитель Михаил Филиппов попали под удар после задержания и ареста своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Как сообщалось ранее, двух полицейских подозревают в крышевании черных золотодобытчиков. «Под следствие могут попасть действующий начальник полиции Горбунов и его зам Филиппов. Нелегальная добыча золота в Невьянске ведется в промышленных масштабах. Крышевание полицией черных старателей приводит к различным правонарушениям с их стороны, расследования которых спускается на тормозах», — высказал мнение собеседник агентства. Начальник отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) невьянского ОМВД Алексей Храмков и его подчиненный были задержаны неделю назад. В данный момент они под арестом. Борцов с коррупцией подозревают в крышевании золотодобытчиков. Якобы полицейские заставляли старателей договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник полиции Невьянска Сергей Горбунов, а также его заместитель Михаил Филиппов попали под удар после задержания и ареста своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Как сообщалось ранее, двух полицейских подозревают в крышевании черных золотодобытчиков. «Под следствие могут попасть действующий начальник полиции Горбунов и его зам Филиппов. Нелегальная добыча золота в Невьянске ведется в промышленных масштабах. Крышевание полицией черных старателей приводит к различным правонарушениям с их стороны, расследования которых спускается на тормозах», — высказал мнение собеседник агентства. Начальник отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) невьянского ОМВД Алексей Храмков и его подчиненный были задержаны неделю назад. В данный момент они под арестом. Борцов с коррупцией подозревают в крышевании золотодобытчиков. Якобы полицейские заставляли старателей договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов.