В Польше назвали причину закрытия генконсульства РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове. Причиной закрытия он назвал пожар в варшавском торговом центре.
«Я принял решение отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове» , — сообщает министр в своей социальной сети X. Сикорский утверждает, что масштабный пожар был результатом спланированной диверсии со стороны российских спецслужб.
Инцидент произошел 12 мая 2024 года в ТЦ Marywilska 44, где возгорание одновременно началось в нескольких точках. Огонь полностью уничтожил здание, включая 1400 торговых точек и сервисных предприятий, хотя жертв удалось избежать.
Сикорский ранее отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. Работающие там дипломаты были признаны «нежелательными лицами» на польской территории. Свое решение глава польского внешнеполитического ведомства объяснил задержанием «диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве», сообщает МК. До этого российские консульства находились в Гданьске, Кракове и Познани.
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