В Польше назвали причину закрытия генконсульства РФ

МИД Польши решило отозвать согласие на работу консульства РФ из-за пожара
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Польша обвинила российские службы в пожаре
Польша обвинила российские службы в пожаре Фото:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове. Причиной закрытия он назвал пожар в варшавском торговом центре.

«Я принял решение отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове» , — сообщает министр в своей социальной сети X. Сикорский утверждает, что масштабный пожар был результатом спланированной диверсии со стороны российских спецслужб.

Инцидент произошел 12 мая 2024 года в ТЦ Marywilska 44, где возгорание одновременно началось в нескольких точках. Огонь полностью уничтожил здание, включая 1400 торговых точек и сервисных предприятий, хотя жертв удалось избежать.

Сикорский ранее отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. Работающие там дипломаты были признаны «нежелательными лицами» на польской территории. Свое решение глава польского внешнеполитического ведомства объяснил задержанием «диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве», сообщает МК. До этого российские консульства находились в Гданьске, Кракове и Познани.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове. Причиной закрытия он назвал пожар в варшавском торговом центре. «Я принял решение отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове» , — сообщает министр в своей социальной сети X. Сикорский утверждает, что масштабный пожар был результатом спланированной диверсии со стороны российских спецслужб. Инцидент произошел 12 мая 2024 года в ТЦ Marywilska 44, где возгорание одновременно началось в нескольких точках. Огонь полностью уничтожил здание, включая 1400 торговых точек и сервисных предприятий, хотя жертв удалось избежать. Сикорский ранее отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. Работающие там дипломаты были признаны «нежелательными лицами» на польской территории. Свое решение глава польского внешнеполитического ведомства объяснил задержанием «диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве», сообщает МК. До этого российские консульства находились в Гданьске, Кракове и Познани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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