В прокуратуре Казахстана раскрыли, по какой статье ведется расследование крушения самолета около Актау

Следствие по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности. Об этом рассказали в прокуратуре Казахстана.
«Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что расследуется факт нарушения правил эксплуатации, что привело к смерти более двух человек.
Инцидент произошел 25 декабря 2024 года, когда самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили 29, в том числе девять россиян, передает деловая газета «Взгляд».
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