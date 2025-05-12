В прокуратуре Казахстана раскрыли, по какой статье ведется расследование крушения самолета около Актау

Прокуратура Казахстана: экипаж борта у Актау мог нарушить правила безопасности
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Расследуется факт нарушения правил эксплуатации
Расследуется факт нарушения правил эксплуатации Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Следствие по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности. Об этом рассказали в прокуратуре Казахстана.

«Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что расследуется факт нарушения правил эксплуатации, что привело к смерти более двух человек.

Инцидент произошел 25 декабря 2024 года, когда самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили 29, в том числе девять россиян, передает деловая газета «Взгляд».

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Следствие по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности. Об этом рассказали в прокуратуре Казахстана. «Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что расследуется факт нарушения правил эксплуатации, что привело к смерти более двух человек. Инцидент произошел 25 декабря 2024 года, когда самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили 29, в том числе девять россиян, передает деловая газета «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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