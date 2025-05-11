11 мая 2025
10 мая 2025

«Дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе

Росприроднадзор в суде требует с «РН-Юганскнефтегаза» 1,4 миллиарда рублей долга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росприроднадзор пытается отсудить у «РН-Юганскнефтегаза» плату за загрязнение природы ХМАО
Росприроднадзор пытается отсудить у «РН-Юганскнефтегаза» плату за загрязнение природы ХМАО Фото:

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в суд на нефтяную компанию «РН-Юганскнефтегаз» из ХМАО, входящую в структуру ПАО «НК Роснефть». Надзорное ведомство требует взыскать с предприятия почти полтора миллиарда рублей за вред природе, указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

«Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в арбитражный суд ХМАО-Югры с исковым заявлением к ООО „РН-Юганскнефтегаз“ о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854?169?660,29 руб., пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545?301?911,13 руб. Суд постановил принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.

С момента подачи иска «Юганскнефтегаз» успел направить в суд официальный отзыв, а также ходатайства об ознакомлении с материалами дела и приобщении дополнительных документов. Первое заседание было назначено на апрель, однако разбирательство отложили. Новое рассмотрение дела состоится в мае. Суд предлагал сторонам урегулировать спор в досудебном порядке, но мировое соглашение не заключили.

URA.RU направило запросы в Росприроднадзор и компанию «РН-Юганскнефтегаз». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что на дочернее предприятие «Роснефти» в ХМАО «Юганскнефтегаз» подано 67 судебных исков за разливы нефти. Общая сумма претензий около 1,1 миллиард рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в суд на нефтяную компанию «РН-Юганскнефтегаз» из ХМАО, входящую в структуру ПАО «НК Роснефть». Надзорное ведомство требует взыскать с предприятия почти полтора миллиарда рублей за вред природе, указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU. «Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в арбитражный суд ХМАО-Югры с исковым заявлением к ООО „РН-Юганскнефтегаз“ о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854?169?660,29 руб., пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545?301?911,13 руб. Суд постановил принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда. С момента подачи иска «Юганскнефтегаз» успел направить в суд официальный отзыв, а также ходатайства об ознакомлении с материалами дела и приобщении дополнительных документов. Первое заседание было назначено на апрель, однако разбирательство отложили. Новое рассмотрение дела состоится в мае. Суд предлагал сторонам урегулировать спор в досудебном порядке, но мировое соглашение не заключили. URA.RU направило запросы в Росприроднадзор и компанию «РН-Юганскнефтегаз». На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что на дочернее предприятие «Роснефти» в ХМАО «Юганскнефтегаз» подано 67 судебных исков за разливы нефти. Общая сумма претензий около 1,1 миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...