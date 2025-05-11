«Дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в суд на нефтяную компанию «РН-Юганскнефтегаз» из ХМАО, входящую в структуру ПАО «НК Роснефть». Надзорное ведомство требует взыскать с предприятия почти полтора миллиарда рублей за вред природе, указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в арбитражный суд ХМАО-Югры с исковым заявлением к ООО „РН-Юганскнефтегаз“ о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854?169?660,29 руб., пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545?301?911,13 руб. Суд постановил принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.
С момента подачи иска «Юганскнефтегаз» успел направить в суд официальный отзыв, а также ходатайства об ознакомлении с материалами дела и приобщении дополнительных документов. Первое заседание было назначено на апрель, однако разбирательство отложили. Новое рассмотрение дела состоится в мае. Суд предлагал сторонам урегулировать спор в досудебном порядке, но мировое соглашение не заключили.
URA.RU направило запросы в Росприроднадзор и компанию «РН-Юганскнефтегаз». На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что на дочернее предприятие «Роснефти» в ХМАО «Юганскнефтегаз» подано 67 судебных исков за разливы нефти. Общая сумма претензий около 1,1 миллиард рублей.
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