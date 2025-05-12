Сотрудниками ОЭБиПК отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску при силовой поддержке Росгвардии по региону задержан инженер по надзору за строительством группы капитального строительства производственного отдела производственно-технической службы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ). Ему вменяют получение взятки, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Следственным отделом по Калининскому району Челябинска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия). В настоящее время проведены обысковые мероприятия, решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании в отношении него меры пресечения, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что совершил незаконные действия при подписании актов выполненных работ в нарушении установленного порядка. За это он получил деньги в значительном размере.
В пресс-службе МУП ПОВВ URA.RU сообщили, что предприятие заинтересовано в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и окажет все необходимое содействие правоохранительным органам. Кроме того, по поручению главы города Алексея Лошкина будет проведена тщательная проверка документов, подписанных сотрудником, в отношении которого проводятся следственные действия. В случае выявления дополнительных фактов коррупционной деятельности в отношении указанного должностного лица в ходе проведенной служебной проверки, данные материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи соответствующей процессуальной оценки.
В сентябре 2023 года в МУП ПОВВ уже проходили обыски. Тогда под следствие попал директор ООО «Водоканалсети» Павел Ефимов. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, о фирма причастна к махинациям с контрактами, которые она получала от МУП «ПОВВ» города. Предварительно известно, что, получая контракты, компания не выполняла их. При этом деньги за невыполненные работы исправно выплачивались.
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