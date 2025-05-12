В Кургане разгорелся городской детектив. Велосипедисты разбирались с загадочным исчезновением лавочек вдоль велодорожки на шоссе Тюнина. Жители, привыкшие отдыхать на скамейках у супермаркета «Метрополис», вдруг обнаружили, что их любимые места для отдыха куда-то пропали. Об этом URA.RU рассказала Ольга, которая часто отдыхала на этих лавочках.
«Раньше вдоль шоссе Тюнина стояло не менее восьми скамеек, а теперь — всего две. Остальные словно испарились. Кто-то предположил, что лавочки украли, кто-то — что их просто убрали на ремонт. Мы, когда катаемся компанией на велосипедах, часто там останавливались передохнуть», — рассказала агентству велосипедистка.
После тщетных попыток выяснить судьбу лавочек, велосипедистка обратилась в мэрию Кургана с официальным запросом. И вот — ответ: «Две скамьи и две урны с велодорожки вдоль шоссе им. Тюнина перед супермаркетом „Метрополис“, а также две скамьи и две урны с велодорожки от шоссе Ботаническое до ул. Звездная вывезены МБУ г. Кургана „Дирекция парков и скверов“ и размещены на Аллее в честь 70-летия Великой Победы (между домами N 107, 111 по ул. К. Маркса)».
Журналист URA.RU нашел в открытых данных, что лавочки и урны с шоссе Тюнина были установлены по госконтракту в 2020 году. За 900 000 рублей вдоль велодорожки было поставлено 14 лавочек, семь урн и уличный навес. Установка велась за бюджетные деньги по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана». Могли ли власти изменить место размещения лавочек и урн — URA.RU запросило в пресс-службе мэрии. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане уже была странная история с установкой лавочек. На поле рядом с шоссе Тюнина, возле бензоколонки и магазина, установили несколько лавочек с урнами. Жителей удивило странное расположение, и в соцсетях предположили, что там могут что-то строить. В администрации города пояснили, что рядом проходят велодорожка и лыжероллерная трасса, а лавочки предназначены для отдыха велосипедистов, спортсменов и посетителей магазина. Если жители захотят, власти готовы продолжить благоустройство этой территории.
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