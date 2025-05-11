Команда «Звезда» из села Частоозерье (Курганская область) стала победителем открытого межрегионального турнира по волейболу среди девочек 2013 года рождения и младше. Турнир был приурочен к 80-летию Победы и прошел 10-11 мая в Макушинской ДЮСШ. Об этом сообщает пресс-служба Макушинского МО.
В соревнованиях приняли участие шесть команд из Курганской и Омской областей. Команда «Звезда» не проиграла ни одной игры и уверенно заняла первое место. «Второе место у команды „Олимпия“ (г. Макушино), которая стала единственной, кто выиграл у чемпионов одну партию. Третье место заняла команда „Комета“ (г. Шадринск)», — рассказали в ведомстве. Четвертое место досталось команде «Феникс» (с. Пионер), пятое и шестое — командам «Ника-2» и «Ника-1» из Омска.
По итогам турнира были определены лучшие игроки и победители индивидуальных номинаций. В команде «Олимпия» лучшей признана Нигина Балтабаева, а в составе «Феникса» — Алиса Черных. Приз за самый высокий прыжок получила Мария Молокова (г. Омск). В номинациях «Точная подача» и «Точная нижняя передача» победила Елизавета Куликова из команды «Олимпия».
Ранее спортсмены из Курганской области уже показывали высокие результаты на крупных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе, а также отличились на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо, где заняли призовые места.
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