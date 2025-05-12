Генконсульство прокомментировало инцидент с россиянином, пережившим клиническую смерть в Турции

Генеральное консульство РФ поддерживают связь с семьей Никиты Чистокистова
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Парень пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса
Парень пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса Фото:

Генеральное консульство РФ в Анталье заявило, что поддерживает связь с матерью пережившего клиническую смерть Никиты Чистокистова. Представители консульства планируют посетить палату больного и обсудить с врачами возможность его транспортировки в Россию.

«Генконсульство России в Анталье проинформировано о данном трагическом инциденте и находится в контакте с матерью пострадавшего», — сообщает РИА Новости. По предварительным данным, лечение потребует около 20 тысяч долларов, однако страховщики и туроператор отказались финансировать медицинские расходы.

29-летний москвич получил тяжелые травмы после прыжка с пирса в Анталье, пережив клиническую смерть. Врачи готовят пациента ко второй операции, однако его состояние остается критическим. В данный момент парень находится в коме, об этом сообщает «Царьград».

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Генеральное консульство РФ в Анталье заявило, что поддерживает связь с матерью пережившего клиническую смерть Никиты Чистокистова. Представители консульства планируют посетить палату больного и обсудить с врачами возможность его транспортировки в Россию. «Генконсульство России в Анталье проинформировано о данном трагическом инциденте и находится в контакте с матерью пострадавшего», — сообщает РИА Новости. По предварительным данным, лечение потребует около 20 тысяч долларов, однако страховщики и туроператор отказались финансировать медицинские расходы. 29-летний москвич получил тяжелые травмы после прыжка с пирса в Анталье, пережив клиническую смерть. Врачи готовят пациента ко второй операции, однако его состояние остается критическим. В данный момент парень находится в коме, об этом сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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