В Курганской области задержали 20 тонный груз с нелегальным сыром

На российско-казахстанском участке границы в Курганской области был задержан автомобиль, перевозивший 20 тонн сырной массы без необходимых документов. Автомобиль ехал из Киргизии в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Инцидент произошел 11 мая в пункте пропуска «Петухово» при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменским областям и таможней. «На продукцию перевозчик не оформил необходимый документ в системе „Аргус“, что является нарушением законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза. С перевозчиком проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза», — уточнили в ведомстве. В результате принято решение вернуть автомобиль с продукцией в Киргизию для оформления полного пакета сопроводительных документов.
Ранее аналогичный случай произошел 24 апреля на том же пункте пропуска «Петухово», когда сотрудники Россельхознадзора и ФСБ предотвратили ввоз животноводческой продукции из Казахстана без ветеринарных сертификатов. Тогда автомобиль с грузом также был возвращен отправителю для оформления необходимых документов, а с перевозчиком провели разъяснительную беседу о правилах перемещения товаров по ЕАЭС.
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