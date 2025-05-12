Подследственного директора тюменского драмтеатра уволили по утрате доверия

Директор тюменского драмтеатра Осинцев уволен 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин уволены из ТБДТ с 7 мая
Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин уволены из ТБДТ с 7 мая Фото:

Директор Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) Сергей Осинцев, обвиняемый в мошенничестве, освобожден от должности. Вместе с ним полномочия прекратили заместителю директора театра Александру Чурсину, который также находится под следствием. Об этом агентству рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.

«Обоих сняли с должностей по утрате доверия — из-за непринятия мер по решению конфликта, стороной которого они являются. Официально Осинцев и Чурсин уволены с 7 мая», — объяснил агентству источник. Другой собеседник уточнил, что Сергей Осинцев продолжает оставаться актером ТБДТ — он работал директором театра на полставки и лишился только ее. 

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в которое входит ТБДТ, отказались комментировать информацию об увольнении Сергея Осинцева и Александра Чурсина по телефону. URA.RU направило в адрес объединения письменный запрос.

Как ранее сообщало URA.RU, Сергей Осинцев и Александр Чурсин были арестованы летом 2024 года. Их обвиняют в похищении нескольких десятков миллионов бюджетных средств. Изначально фигурантов дела поместили под домашний арест, однако позднее меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Сам Осинцев недавно попросил перенести суд над ним в Екатеринбург.

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Директор Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) Сергей Осинцев, обвиняемый в мошенничестве, освобожден от должности. Вместе с ним полномочия прекратили заместителю директора театра Александру Чурсину, который также находится под следствием. Об этом агентству рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. «Обоих сняли с должностей по утрате доверия — из-за непринятия мер по решению конфликта, стороной которого они являются. Официально Осинцев и Чурсин уволены с 7 мая», — объяснил агентству источник. Другой собеседник уточнил, что Сергей Осинцев продолжает оставаться актером ТБДТ — он работал директором театра на полставки и лишился только ее.  В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в которое входит ТБДТ, отказались комментировать информацию об увольнении Сергея Осинцева и Александра Чурсина по телефону. URA.RU направило в адрес объединения письменный запрос. Как ранее сообщало URA.RU, Сергей Осинцев и Александр Чурсин были арестованы летом 2024 года. Их обвиняют в похищении нескольких десятков миллионов бюджетных средств. Изначально фигурантов дела поместили под домашний арест, однако позднее меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Сам Осинцев недавно попросил перенести суд над ним в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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