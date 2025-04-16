Директор тюменского драмтеатра попросил перенести суд над ним в Екатеринбург

На первом заседании по своему делу директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев, обвиняемый в крупном мошенничестве, попросил суд смягчить ему меру пресечения и перенести рассмотрение дела в Екатеринбург. Об этом сообщают журналисты.
«Сергей Осинцев попросил сменить ему меру пресечения: с запрета определенных действий на подписку о невыезде. Это ему нужно, чтобы устроиться на работу. Также была высказана просьба о передачи дела на рассмотрение в Екатеринбург. По мнению Осинцева, пристальное внимание к процессу в Тюмени может оказать давление на суд», — сообщает издание 72.ru.
Подобное заявление сделал и второй фигурант — заместитель Осинцева Александр Чурсин. Также мужчины отметили, что свои первоначальные показания они давали под давлением.
По итогу мера пресечения осталась прежней, а вопрос о передаче дела в Екатеринбург вскоре будет рассмотрен Тюменским областным судом. Как ранее писало URA.RU, Осинцева и Чурсина обвиняют в мошенничестве на сумму более чем 30 миллионов рублей, которые, по версии следствия, они похитили у Тюменского концертно-театрального объединения.
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