Польша признала дипломатов РФ из генконсульства в Кракове персонами нон грата

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В Польше признали трех российских дипломатов нежелательными персонами
В Польше признали трех российских дипломатов нежелательными персонами Фото:
новость из сюжета
Польша закрыла генконсульство РФ

Власти Польши объявили российских дипломатов из генерального консульства РФ в Кракове персонами нон грата. Об этом сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», — заявила Мосциская-Дендыс в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Она уточнила, что в генконсульстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом.

По словам представителя польского МИД, российское консульство в Кракове может быть закрыто в течение 30 дней, однако точная дата прекращения его работы пока не определена. Власти Польши не раскрыли подробности причин принятого решения.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове, связав это решение с пожаром в варшавском торговом центре Marywilska 44, который, по его словам, был якобы результатом диверсии российских спецслужб. Аналогичные меры уже были приняты в отношении российского консульства в Познани после задержания подозреваемого в подготовке поджогов. До этих событий российские консульства работали в Гданьске, Кракове и Познани. 

Кроме того, Варшава предполагает, что Москва закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генконсульства России в Кракове. По данным СМИ, в Польше уже готовятся к этому шагу, передает RT.

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Власти Польши объявили российских дипломатов из генерального консульства РФ в Кракове персонами нон грата. Об этом сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс. «Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», — заявила Мосциская-Дендыс в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Она уточнила, что в генконсульстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом. По словам представителя польского МИД, российское консульство в Кракове может быть закрыто в течение 30 дней, однако точная дата прекращения его работы пока не определена. Власти Польши не раскрыли подробности причин принятого решения. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове, связав это решение с пожаром в варшавском торговом центре Marywilska 44, который, по его словам, был якобы результатом диверсии российских спецслужб. Аналогичные меры уже были приняты в отношении российского консульства в Познани после задержания подозреваемого в подготовке поджогов. До этих событий российские консульства работали в Гданьске, Кракове и Познани.  Кроме того, Варшава предполагает, что Москва закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генконсульства России в Кракове. По данным СМИ, в Польше уже готовятся к этому шагу, передает RT.
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