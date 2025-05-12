Польша признала дипломатов РФ из генконсульства в Кракове персонами нон грата

Власти Польши объявили российских дипломатов из генерального консульства РФ в Кракове персонами нон грата. Об этом сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.
«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», — заявила Мосциская-Дендыс в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Она уточнила, что в генконсульстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом.
По словам представителя польского МИД, российское консульство в Кракове может быть закрыто в течение 30 дней, однако точная дата прекращения его работы пока не определена. Власти Польши не раскрыли подробности причин принятого решения.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове, связав это решение с пожаром в варшавском торговом центре Marywilska 44, который, по его словам, был якобы результатом диверсии российских спецслужб. Аналогичные меры уже были приняты в отношении российского консульства в Познани после задержания подозреваемого в подготовке поджогов. До этих событий российские консульства работали в Гданьске, Кракове и Познани.
Кроме того, Варшава предполагает, что Москва закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генконсульства России в Кракове. По данным СМИ, в Польше уже готовятся к этому шагу, передает RT.
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