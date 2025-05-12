Челябинцев зовут смотреть выездные матчи «Трактора» в парк Гагарина

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Челябинцев приглашают на просмотр матчей любимой команды на большом экране
Челябинцев приглашают на просмотр матчей любимой команды на большом экране Фото:

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина 13 и 15 мая пройдет просмотр выездных матчей плей-офф КХЛ с участием «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба парка. 

«13 и 15 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится грандиозное событие — просмотр выездных матчей плей-офф КХЛ. Присоединяйтесь к нам! Будет весело, шумно и незабываемо!» — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. 

Гостей ждет просмотр матчей на большой экране, выступление музыкальной команды, шоу группы поддержки и увлекательные интерактивы для всех гостей. Начало в 20:00. Место встречи — главная сцена у фонтана. 

Челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ярославским «Локомотивом». Первые матчи пройдут в Ярославле 13 и 15 мая. Далее 17 и 19 мая — в Челябинске. Билеты на домашние игры челябинцы разобрали буквально за полчаса. 

В Челябинске ранее для фанатов «Трактора» просмотр матчей был организован на Кировке («Тракторовке»). Позднее фан-зону на время домашних матчей там отменили. 

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В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина 13 и 15 мая пройдет просмотр выездных матчей плей-офф КХЛ с участием «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба парка.  «13 и 15 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится грандиозное событие — просмотр выездных матчей плей-офф КХЛ. Присоединяйтесь к нам! Будет весело, шумно и незабываемо!» — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.  Гостей ждет просмотр матчей на большой экране, выступление музыкальной команды, шоу группы поддержки и увлекательные интерактивы для всех гостей. Начало в 20:00. Место встречи — главная сцена у фонтана.  Челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ярославским «Локомотивом». Первые матчи пройдут в Ярославле 13 и 15 мая. Далее 17 и 19 мая — в Челябинске. Билеты на домашние игры челябинцы разобрали буквально за полчаса.  В Челябинске ранее для фанатов «Трактора» просмотр матчей был организован на Кировке («Тракторовке»). Позднее фан-зону на время домашних матчей там отменили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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