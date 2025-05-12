Челябинцев зовут смотреть выездные матчи «Трактора» в парк Гагарина

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина 13 и 15 мая пройдет просмотр выездных матчей плей-офф КХЛ с участием «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба парка.
«13 и 15 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится грандиозное событие — просмотр выездных матчей плей-офф КХЛ. Присоединяйтесь к нам! Будет весело, шумно и незабываемо!» — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
Гостей ждет просмотр матчей на большой экране, выступление музыкальной команды, шоу группы поддержки и увлекательные интерактивы для всех гостей. Начало в 20:00. Место встречи — главная сцена у фонтана.
Челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ярославским «Локомотивом». Первые матчи пройдут в Ярославле 13 и 15 мая. Далее 17 и 19 мая — в Челябинске. Билеты на домашние игры челябинцы разобрали буквально за полчаса.
В Челябинске ранее для фанатов «Трактора» просмотр матчей был организован на Кировке («Тракторовке»). Позднее фан-зону на время домашних матчей там отменили.
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