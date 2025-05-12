На набережной Тобола устанавливают новые лавочки
На набережной Тобола в Кургане устанавливают новые скамейки взамен старых. В некоторых местах над ними дополнительно ставят деревянные навесы — перголы. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Кургане продолжаются восстановительные работы на набережной Тобола. Рабочие устанавливают новые скамейки и перголы. Перекладывают тротуарную плитку и бортовой камень», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU сообщало, что лавочки с шоссе Тюнина в Кургане переместили в центр города. Раньше вдоль велодорожки стояло не менее восьми скамеек, а осталось всего две.
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