Новые скамейки и перголы установили на набережной Кургана. Фото, видео

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Демонтаж старых и монтаж новых скамеек на Набережной. Курган, набережная, скамейка
На набережной Тобола устанавливают новые лавочки Фото:

На набережной Тобола в Кургане устанавливают новые скамейки взамен старых. В некоторых местах над ними дополнительно ставят деревянные навесы — перголы. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В Кургане продолжаются восстановительные работы на набережной Тобола. Рабочие устанавливают новые скамейки и перголы. Перекладывают тротуарную плитку и бортовой камень», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что лавочки с шоссе Тюнина в Кургане переместили в центр города. Раньше вдоль велодорожки стояло не менее восьми скамеек, а осталось всего две.

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На набережной Тобола в Кургане устанавливают новые скамейки взамен старых. В некоторых местах над ними дополнительно ставят деревянные навесы — перголы. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В Кургане продолжаются восстановительные работы на набережной Тобола. Рабочие устанавливают новые скамейки и перголы. Перекладывают тротуарную плитку и бортовой камень», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что лавочки с шоссе Тюнина в Кургане переместили в центр города. Раньше вдоль велодорожки стояло не менее восьми скамеек, а осталось всего две.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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