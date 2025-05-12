Новые скамейки и перголы установили на набережной Кургана. Фото, видео

12 мая 2025 в 15:52 Размер текста - 17 +

На набережной Тобола устанавливают новые лавочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На набережной Тобола в Кургане устанавливают новые скамейки взамен старых. В некоторых местах над ними дополнительно ставят деревянные навесы — перголы. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В Кургане продолжаются восстановительные работы на набережной Тобола. Рабочие устанавливают новые скамейки и перголы. Перекладывают тротуарную плитку и бортовой камень», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что лавочки с шоссе Тюнина в Кургане переместили в центр города. Раньше вдоль велодорожки стояло не менее восьми скамеек, а осталось всего две. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На набережной Тобола в Кургане устанавливают новые скамейки взамен старых. В некоторых местах над ними дополнительно ставят деревянные навесы — перголы. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В Кургане продолжаются восстановительные работы на набережной Тобола. Рабочие устанавливают новые скамейки и перголы. Перекладывают тротуарную плитку и бортовой камень», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что лавочки с шоссе Тюнина в Кургане переместили в центр города. Раньше вдоль велодорожки стояло не менее восьми скамеек, а осталось всего две.