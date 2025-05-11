11 мая 2025

Что известно о ракетном обстреле Курской области со стороны ВСУ

ВСУ ударили ракетами HIMARS по Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Выдвигается версия, что атака была произведена из РСЗО HIMARS
Выдвигается версия, что атака была произведена из РСЗО HIMARS Фото:

Город Рыльск (Курская область) был атакован ракетами, выдвигаются версии об ударе американскими HIMARS. На данный момент уже известно о пострадавших, о чем рассказал и.о губернатора региона Александр Хинштейн. Подробности об атаке — в материале URA.RU.

ВСУ ударили ракетами HIMARS по Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по объектам в Курской области при помощи систем HIMARS. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, атака была совершена по зданиям гостиницы и автомойки в городе Рыльск, в результате чего были зафиксированы разрушения.

«ВСУ ударили, предварительно, ракетами HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Имеются разрушения», — передает канал. Также уточняется, что рядом с разрушенными зданиями находятся мост через реку Сейм и школа.

По данным Mash, местные жители самостоятельно приступили к разбору завалов. Канал также отмечает, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры, что вызывает обеспокоенность среди населения города. Власти продолжают оценивать последствия инцидента и оказывают необходимую помощь пострадавшим районам.

Заявление Хинштейна об ударе по Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску, в результате чего серьезно пострадала местная гостиница и несколько частных домов. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Хинштейн в своем telegram-канале.

«В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка. На втором — гостиничные номера», — написал Хинштейн. Он уточнил, что также были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. По его словам, еще три машины получили повреждения от осколков.

По информации главы региона, работы по ликвидации последствий обстрела уже ведутся. Местные экстренные службы оценивают масштаб разрушений, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Что известно о пострадавших после атаки

По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое.

Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают спасательные службы. По поручению главы района, он также находится на месте событий. В настоящее время уточняются сведения о последствиях инцидента и количестве пострадавших.

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Город Рыльск (Курская область) был атакован ракетами, выдвигаются версии об ударе американскими HIMARS. На данный момент уже известно о пострадавших, о чем рассказал и.о губернатора региона Александр Хинштейн. Подробности об атаке — в материале URA.RU. ВСУ ударили ракетами HIMARS по Курской области ВСУ нанесли ракетный удар по объектам в Курской области при помощи систем HIMARS. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, атака была совершена по зданиям гостиницы и автомойки в городе Рыльск, в результате чего были зафиксированы разрушения. По данным Mash, местные жители самостоятельно приступили к разбору завалов. Канал также отмечает, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры, что вызывает обеспокоенность среди населения города. Власти продолжают оценивать последствия инцидента и оказывают необходимую помощь пострадавшим районам. Заявление Хинштейна об ударе по Курской области ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску, в результате чего серьезно пострадала местная гостиница и несколько частных домов. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Хинштейн в своем telegram-канале. По информации главы региона, работы по ликвидации последствий обстрела уже ведутся. Местные экстренные службы оценивают масштаб разрушений, а пострадавшим оказывается необходимая помощь. Что известно о пострадавших после атаки По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу. На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают спасательные службы. По поручению главы района, он также находится на месте событий. В настоящее время уточняются сведения о последствиях инцидента и количестве пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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