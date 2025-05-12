Посла России вызвали в МИД Польши

Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел. Об этом журналистам сообщила заместитель главы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.
«Посол России вызван сегодня в МИД», — заявила Мосциская-Дендыс. Ее слова приводит РИА Новости. Она уточнила, что встреча с Сергеем Андреевым пройдет сегодня в 15:00 (в 16:00 по мск) в Варшаве.
Вызов российского посла в МИД Польши произошел на фоне решения Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове. Польские власти связывают это с обвинениями в адрес российских спецслужб в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года. Российская сторона ранее заявляла, что не получала официального уведомления о закрытии консульства.
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