Посла России вызвали в МИД Польши

Посла России в Польше вызвали в МИД
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Встреча в Варшаве с российским послом пройдет в 16:00 по московскому времени
Встреча в Варшаве с российским послом пройдет в 16:00 по московскому времени Фото:
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Польша закрыла генконсульство РФ

Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел. Об этом журналистам сообщила заместитель главы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

«Посол России вызван сегодня в МИД», — заявила Мосциская-Дендыс. Ее слова приводит РИА Новости. Она уточнила, что встреча с Сергеем Андреевым пройдет сегодня в 15:00 (в 16:00 по мск) в Варшаве. 

Вызов российского посла в МИД Польши произошел на фоне решения Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове. Польские власти связывают это с обвинениями в адрес российских спецслужб в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года. Российская сторона ранее заявляла, что не получала официального уведомления о закрытии консульства.

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Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел. Об этом журналистам сообщила заместитель главы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс. «Посол России вызван сегодня в МИД», — заявила Мосциская-Дендыс. Ее слова приводит РИА Новости. Она уточнила, что встреча с Сергеем Андреевым пройдет сегодня в 15:00 (в 16:00 по мск) в Варшаве.  Вызов российского посла в МИД Польши произошел на фоне решения Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове. Польские власти связывают это с обвинениями в адрес российских спецслужб в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года. Российская сторона ранее заявляла, что не получала официального уведомления о закрытии консульства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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