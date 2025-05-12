Польша год спустя обвинила Россию в пожаре и закрыла генконсульство: что произошло, мнения сторон

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове. Причиной этому он назвал пожар в варшавском торговом центре, который, как утверждает Сикорский в социальной сети X, был результатом спланированной диверсии со стороны российских спецслужб. Подробнее о том, что произошло между Польшей и Россией, — в материале URA.RU.
Инцидент произошел ровно год назад, 12 мая 2024 года, в ТЦ Marywilska 44. Возгорание одновременно началось в нескольких точках. Огонь полностью уничтожил здание, включая 1400 торговых точек и сервисных предприятий. Жертв удалось избежать. В конце мая в связи с расследованием серии поджогов в Польше были задержаны три человека — один гражданин Польши и двое белорусов. Их обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако польская прокуратура не предоставила убедительных доказательств их причастности к деятельности спецслужб России, сообщает Sputnik Беларусь.
Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве
Польские власти выдвинули серьезные обвинения в адрес российских спецслужб, связывая их с поджогом торгового центра Marywilska 44 в Варшаве. Об этом заявили министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД страны Томаш Семоняк в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства.
«На основании собранных доказательств известно, что пожар стал результатом поджога ... по поручению российских спецслужб. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он документируется преступниками. Их деятельность была организована ... лицом, проживающим на территории Российской Федерации. Некоторые из преступников уже находятся под стражей, другие установлены и объявлены в розыск», — говорится в заявлении, сообщает Onet.
Польша закроет консульство России в Кракове из-за обвинений в поджоге ТЦ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове. Это решение он мотивировал данными польских властей, указывающими на возможную причастность российских спецслужб к инциденту с поджогом торгового центра Marywilska 44 в Варшаве, произошедшем 12 мая 2024 года.
«В связи с доказательствами, что именно российские спецслужбы совершили диверсию в торговом центре на улице Маривильской, я принял решение отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове», — заявил Сикорский. Его слова передает Onet.
Россия не получала официального уведомления о закрытии своего консульства в Кракове
Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша не уведомила Российскую Федерацию о планах закрыть генеральное консульство в Кракове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова дипломата. «У российской стороны пока нет официального уведомления», — отметил дипломат.
Захарова жестко раскритиковала решение Польши закрыть генконсульство
Польша, закрыв генконсульство России в Кракове, сознательно ухудшает отношения с Москвой. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что польские власти действуют вопреки интересам собственных граждан.
«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она подчеркнула, что адекватный ответ на такие действия последует вскоре.
МИД Польши ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске
Польша ожидает закрытия одного из своих консульств в России: либо в Калининграде, либо в Иркутске, — после того как ранее было принято решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Об этом сообщил представитель МИД Польши в интервью РИА Новости.
«У нас в России осталось три консульства — в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания», — сказал собеседник агентства. «Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске», — добавил он.
Польша объявила дипломатов из российского консульства в Кракове персонами нон грата
Министерство иностранных дел Польши объявило дипломатов из генерального консульства России в Кракове персонами нон грата. По информации ведомства, это решение может привести к закрытию консульства в течение следующих 30 дней, однако конкретная дата пока не установлена. Также сообщается, что посол России в Польше будет приглашен в польское министерство иностранных дел сегодня для официальной передачи дипломатической ноты, пишет РЕН ТВ.
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