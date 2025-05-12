Хоккеист челябинского «Трактора» Шабанов раскрыл, уедет ли в НХЛ после сезона

Нападающий челябинского клуба «Трактор» Максим Шабанов спокойно относится к слухам о своем отъезде в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после этого сезона. Но сейчас он всеми мыслями погружен в желание завоевать Кубок Гагарина, а дальше будет видно, заявил Шабанов.
«Я отношусь к этому (слухам о своем переезде — прим. URA.RU) очень спокойно. Я полностью погружен всеми мыслями и сердцем в сезон „Трактора“. Мы хотим завоевать Кубок Гагарина. А дальше уже будет видно. <…> Но мне кажется, что любой хоккеист хочет выступать на уровне как можно выше», — заявил Шабанов в интервью «Матч ТВ».
Игрок отметил, что ему абсолютно все нравится в Челябинске и «Тракторе». Особенно он выделил болельщиков. «Они у нас самые лучшие и достойные. В каждом матче нас так поддерживают, как не увидишь практически нигде. <…> Низкий им поклон», — сказал Шабанов.
Челябинский «Трактор» в текущем сезоне вышел в финал Кубка Гагарина, где за главный трофей поборется с ярославским «Локомотивом». Первые игры 13 и 15 мая состоятся в Ярославле, далее 17 и 19 мая — в Челябинске. Билеты на домашние игры болельщики разобрали буквально за полчаса. Также желающих посмотреть выездные игры на большом экране приглашают в парк имени Гагарина.
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