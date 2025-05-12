В Тюмени неизвестный мужчина пытался посадить в свою машину двух детей

В коттеджном поселке «Зеленые холмы» под Тюменью неизвестный мужчина пытался посадить двух детей в свой автомобиль. Об этом сообщает официальный паблик общественной организации «За безопасное детство».
«Недавно нам написали несколько родителей, что в начале апреля 2025 г. в КП „Зеленые холмы“ Тюменского района какой-то тип подъезжал к детям на машине, предлагал покататься. По нашей информации, минимум, два ребенка. Пытались получить больше данных, пока не удалось. Самое главное — никто из родителей не обратился в полицию, только в чатах пишут», — написал в паблике глава организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.
При возникновении подобных ситуаций общественник посоветовал максимально оперативно обращаться в правоохранительные органы. Для того чтобы избежать трагедии.
«Хочется спросить, родители вы чего ждете в подобных ситуациях?! Что какой-то супер-ответственный участковый прочитает ваш чат и бросится искать преступника? Или очередной пропажи, либо изнасилования? Нужно немедленно обращаться в полицию!», — написал он в паблике общественной организации.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что начиная с 1995 года в Тюменской области пропали более 17 детей. Одним из самых известных случаев считается исчезновение Ани Анисимой, которую не могут найти с октября 2010 года. Утром девочка отправилась в школу, но так до нее и не дошла. Ребенка искали родственники, силовики и многочисленные волонтеры. Однако о ее судьбе по-прежнему ничего неизвестно.
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