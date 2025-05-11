Песков назвал серьезным предложение Путина по переговорам в Стамбуле

Инициатива президента России Владимира Путина, предполагающая проведение прямых переговоров с представителями Киева в Стамбуле 15 мая, свидетельствует о серьезности подхода Москвы и демонстрирует ее стремление к поиску мирного урегулирования. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — заявил Песков в эфире Первого канала. Он отметил, что долговременный мир возможен исключительно в результате содержательных и «серьезных» переговоров.
Сегодня Путин предложил организовать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту инициативу «хорошим знаком».
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