Песков назвал серьезным предложение Путина по переговорам в Стамбуле

Песков: инициатива Путина о переговорах показывает стремление России к миру
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Песков отметил, что переговоры должны быть серьезными для достижения результата
Песков отметил, что переговоры должны быть серьезными для достижения результата Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Инициатива президента России Владимира Путина, предполагающая проведение прямых переговоров с представителями Киева в Стамбуле 15 мая, свидетельствует о серьезности подхода Москвы и демонстрирует ее стремление к поиску мирного урегулирования. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — заявил Песков в эфире Первого канала. Он отметил, что долговременный мир возможен исключительно в результате содержательных и «серьезных» переговоров. 

Сегодня Путин предложил организовать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту инициативу «хорошим знаком».

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Инициатива президента России Владимира Путина, предполагающая проведение прямых переговоров с представителями Киева в Стамбуле 15 мая, свидетельствует о серьезности подхода Москвы и демонстрирует ее стремление к поиску мирного урегулирования. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — заявил Песков в эфире Первого канала. Он отметил, что долговременный мир возможен исключительно в результате содержательных и «серьезных» переговоров.  Сегодня Путин предложил организовать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту инициативу «хорошим знаком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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