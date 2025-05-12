Юрист объяснила, как у детей Блиновской могут забрать квартиру за 136 млн

Дети арестованной блогерши Елены Блиновской действительно могут лишиться квартиры в Москве стоимостью в районе 136 млн рублей, но только в одном случае. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила юрист Вероника Шаманская.
«Закон в некоторых случаях действительно позволяет забрать квартиру у детей. Это возможно, если близкий родственник, который сделал дорогой подарок, вскоре после дарения объявляется банкротом. Тогда суд может признать, что подарок был сделан только для того, чтобы кредиторы при банкротстве не смогли претендовать на подаренное имущество или деньги», — пояснила юрист адвокатского бюро «Илья Титов и партнеры».
Однако нужно понимать, является ли это жилье единственным для детей. Если это так, лишить единственного жилого помещения человека нельзя. Но и тут есть нюанс. Подобное правило не распространяется на случаи, когда жилье подпадает под понятие «роскошное».
«Дорогую квартиру с большой площадью могут вернуть должнику через суд, продать, а часть денег вернуть детям для покупки другой, более скромной, квартиры. В любом случае суд должен учесть детали конкретного дела: фактическое место жительства детей, стоимость имущества, размер доходов банкрота, обстоятельства заключения договора и другие», — заключила Шаманская.
Предполагается, что квартира «раздора» могла быть куплена отцом Блиновской Олегом Останиным на деньги, принадлежащие королеве марафонов, которая получила срок уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов. В 2020 году отец Елены заключил договор дарения, согласно которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу площадью 152 квадратных метра.
У Елены Блиновской и ее супруга Алексея четверо детей. Младшей дочери пять лет.
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