11 мая 2025

Жители ХМАО бьют тревогу из-за разлива нефти в лесу. Видео

Жители ХМАО обнаружили разлив нефти в лесу между Нижневартовском и Радужным
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти обнаружили в лесу между Нижневартовском и Радужным
Разлив нефти обнаружили в лесу между Нижневартовском и Радужным Фото:

В лесу Нижневартовского района ХМАО местные жители заметили разлив нефтепродуктов. Очевидцы опасаются, что загрязнение может попасть в реку, сообщил telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

«Приехали в лес и увидели такую картину! Место разлива нефти — 65-й км автодороги Нижневартовск — Радужный за Шламовым заводом. Все течет по ручью на озеро, а ручей впадает в реку Вах», — написали очевидцы в посте.

На опубликованных кадрах видно, как маслянистая жидкость темного цвета растекается по ручью. Местные жители обеспокоены возможным загрязнением воды и ждут реакции от экологических служб.

URA.RU направило запрос в службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе. Росприроднадзор подал в суд из-за долга.

Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»

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В лесу Нижневартовского района ХМАО местные жители заметили разлив нефтепродуктов. Очевидцы опасаются, что загрязнение может попасть в реку, сообщил telegram-канал «ЧП Нижневартовск». «Приехали в лес и увидели такую картину! Место разлива нефти — 65-й км автодороги Нижневартовск — Радужный за Шламовым заводом. Все течет по ручью на озеро, а ручей впадает в реку Вах», — написали очевидцы в посте. На опубликованных кадрах видно, как маслянистая жидкость темного цвета растекается по ручью. Местные жители обеспокоены возможным загрязнением воды и ждут реакции от экологических служб. URA.RU направило запрос в службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе. Росприроднадзор подал в суд из-за долга. Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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