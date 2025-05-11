В лесу Нижневартовского района ХМАО местные жители заметили разлив нефтепродуктов. Очевидцы опасаются, что загрязнение может попасть в реку, сообщил telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
«Приехали в лес и увидели такую картину! Место разлива нефти — 65-й км автодороги Нижневартовск — Радужный за Шламовым заводом. Все течет по ручью на озеро, а ручей впадает в реку Вах», — написали очевидцы в посте.
На опубликованных кадрах видно, как маслянистая жидкость темного цвета растекается по ручью. Местные жители обеспокоены возможным загрязнением воды и ждут реакции от экологических служб.
URA.RU направило запрос в службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе. Росприроднадзор подал в суд из-за долга.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»
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