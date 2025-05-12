Отложен выход соратника Паслера на работу в Екатеринбурге

12 мая 2025 в 21:30 Размер текста - 17 +

В каком статусе Игнат Петухов появится в правительстве, пока загадка Фото: telegram-канал Игната Петухова Выход 31-летнего Игната Петухова, экс-вице-губернатора-министра экономики Оренбургской области и соратника нового главы региона, на работу в свердловское правительство откладывается. По данным URA.RU, там его ждали на прошлой неделе — и на эти даты, по слухам, настраивался и сам Петухов. Причина заминки, неизвестна. «Вопрос трудоустройства Петухова держится Паслером в строжайшей тайне. Возможно, четкого решения пока нет», — предположил собеседник агентства, близкий к кабмину. Сам Петухов ранее в беседе с корреспондентом заявлял: «Как только приступлю к новой работе, обязательно сообщу». Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его в Оренбургскую область, которую возглавил. Своим замом Петухова он сделал в 2021-м. А когда Паслер был назначен губернатором Свердловской области 26 марта, позвал Петухова с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выход 31-летнего Игната Петухова, экс-вице-губернатора-министра экономики Оренбургской области и соратника нового главы региона, на работу в свердловское правительство откладывается. По данным URA.RU, там его ждали на прошлой неделе — и на эти даты, по слухам, настраивался и сам Петухов. Причина заминки, неизвестна. «Вопрос трудоустройства Петухова держится Паслером в строжайшей тайне. Возможно, четкого решения пока нет», — предположил собеседник агентства, близкий к кабмину. Сам Петухов ранее в беседе с корреспондентом заявлял: «Как только приступлю к новой работе, обязательно сообщу». Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его в Оренбургскую область, которую возглавил. Своим замом Петухова он сделал в 2021-м. А когда Паслер был назначен губернатором Свердловской области 26 марта, позвал Петухова с собой.