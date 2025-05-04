Молодой соратник Паслера выходит на работу в свердловское правительство

Бывший замгубернатора-министр экономики Оренбургской области Игнат Петухов, переехавший в Екатеринбург по приглашению врио губернатора Дениса Паслера, выходит на работу в свердловское правительство. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Первый рабочий день у Петухова, вероятно, будет уже на этой неделе», — уточнил собеседник. В беседе с корреспондентом URA.RU Игнат Петухов от прямого ответа ушел: «Как только приступлю к новой работе, то обязательно сообщу».
Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его в Оренбургскую область, которую в том же году и возглавил. А когда был назначен губернатором Свердловской области 26 марта, позвал Петухова за собой.
На встрече с главными редакторами областных СМИ 16 апреля Паслер, отвечая на вопрос URA.RU, говорил, что вопрос с трудоустройством Петухова будет решен в ближайшие полторы-две недели. Какую должность он займет, пока не раскрывается.
По одной версии, Петухову может отойти часть функционала первого замгубернатора Алексея Шмыкова, курирующего, в частности министерства природы, экономики и промышленности. А с конца марта, когда экс-губернатор Евгений Куйвашев перед отставкой перераспределил полномочия, еще и минфин, Региональную энергетическую комиссию и департамент госзакупок.
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